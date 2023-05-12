В ГД пригрозили национализировать иностранные активы, находящиеся в России Депутат ГД Аксаков: Россия может национализировать иностранные активы в ответ на действия Запада

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Анатолий Аксаков

Россия может национализировать иностранные активы, находящиеся на ее территории, в ответ на подобные действия со стороны Запада, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что сейчас Россия не покушается на иностранные активы.

Объем зарубежных российских активов, находящихся в недружественных странах, сопоставим с объемом иностранных активов, находящихся в РФ. Мы, конечно, на них не покушаемся, не собираемся приватизировать, национализировать. Но если они предпримут такие шаги, мы можем сделать то же самое по отношению к их активам в РФ, — сказал Аксаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку уточнил, что блокировку российских активов за рубежом можно оспорить в независимых судах тех или иных стран. Если же судьи под давлением примут иные решения, то они будут противоречить законодательству этих же стран.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы в случае незаконного использования российских активов за рубежом, посягательства на которые абсолютно недопустимы.