В Кремле подтвердили получение письма Гутерриша по зерновой сделке

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Президент России Владимир Путин получил письмо генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Песков отметил, что Москва рассмотрит предложение ООН.

Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

24 апреля Гутерриш направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для передачи президенту России, касающееся продления зернового соглашения. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рекомендовал продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса в продовольственной сфере.

Страны «Большой семерки» приняли совместное заявление в ходе переговоров министров сельского хозяйства, которые состоялись 22–23 апреля в японском городе Миядзаки. В документе участники выразили поддержку продлению и расширению зернового соглашения.

Чавушоглу рассказал телеканалу TV100, что власти республики считают необходимым продлить зерновую сделку в мае. По его словам, это можно сделать при удовлетворении требований России. Министр отметил, что Анкара находится в тесной координации с ООН для начала экспорта зерна и удобрений из России.