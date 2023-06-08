В Кремле поддержали попытки бизнеса вернуть изъятые на Западе активы Песков назвал обоснованными усилия российского бизнеса по борьбе за замороженные активы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия отечественного бизнеса, направленные на борьбу за свои заблокированные на Западе активы, являются понятными и обоснованными, передает ТАСС. По его словам, российское государство и предприниматели были ограблены Западом.

Наши предприниматели и наше государство были ограблены на Западе. В разных форматах, но были ограблены, само государство, предприниматели. Они пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, изъятые, но принадлежащие им активы. Только отдельным предпринимателям крупным удалось достичь определенных успехов в судах. Все эти усилия обоснованы, понятны, их нужно продолжать. За свои права, собственность нужно бороться, — заявил Песков.

Он добавил, что это сложный и долгий путь, потому что те, кто совершил ограбление, нарушили все правила и принципы, посягнули на право собственности. Кроме того, россияне весьма ограничены в правах использовать европейские суды, чтобы отстаивать свои права.