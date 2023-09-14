В Кремле ответили, посетит ли Путин инаугурацию Собянина Песков: Кремль сообщит, будет ли Путин на инаугурации Собянина

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Сергей Собянин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об этом Кремль сообщит, передает ТАСС. Собянин был избран на новый срок, одержав победу на прошедших выборах.

Мы все сообщим, — сказал Песков.

Действующий мэр российской столицы набрал 76,39% голосов на выборах, которые прошли в России 8–10 сентября. За Собянина проголосовали порядка 2,5 млн жителей Москвы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования в России достигнута рекордная явка с 2013 года. По ее словам, средняя явка составила 45,65%. Согласно окончательным итогам, свои голоса отдали 31,5 млн избирателей.

По ее словам, первые выборы в четырех новых российских регионах — в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях — прошли на очень высоком профессиональном уровне.

Памфилова отметила, что предстоящие в 2024 году выборы президента России по значимости несопоставимы с выборами 2018 года. Она пояснила, что перед сотрудниками ЦИК стоит ответственная задача — провести выборы в марте следующего года. В ближайшее время ЦИК начнет пропаганду, сообщающую широким кругам об истории избирательного процесса в России.