В Кремле ответили на вопрос о возможном продлении зерновой сделки Песков отказался комментировать переговоры по зерновой сделке в Стамбуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не готов давать подробные комментарии касательно четырехсторонних переговоров по зерновой сделке, которые стартовали 10 мая в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона ведет работу по лоббированию своих интересов в рамках сделки, передает ТАСС.

Не будем ничего комментировать. Ведется работа. Наша позиция хорошо известна и специалистам, и неспециалистам. Она последовательна, наши интересы всеми признаются, и необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами, также всеми признается, поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров, — сказал Песков.

Четырехсторонние переговоры по зерновой сделке пройдут с 10 по 11 мая в Стамбуле. В них будут участвовать представители России, Украины, Турции и ООН.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре, зерновая сделка будет продлена после 18 мая с учетом требований России. При этом источник РИА Новости, знакомый с ходом проведения переговоров, заявил, что никаких конкретных решений по зерновой сделке пока не принималось. Он призвал дождаться официальных комментариев на этот счет.