Названа дата четырехсторонней встречи по зерновой сделке Замглавы МИД РФ Вершинин: четырехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет 10–11 мая в Стамбуле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке состоится 10–11 мая в Стамбуле, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. По его словам, в переговорах будут участвовать представители России, Украины, Турции и ООН, передает ТАСС.

Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра, — сказал Вершинин.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки нет, но работа в этом направлении ведется и есть надежда на успех. По его словам, основная проблема состоит в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования.

18 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть соглашения, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России.

Позднее он подчеркнул, что условия зерновой сделки в части, касающейся российского агросектора, не выполнены и время «сжимается, как шагреневая кожа». Песков добавил, что контакты по соглашению пока не приносят результатов, однако они продолжаются.