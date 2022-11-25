В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию Песков: точных сроков оглашения Путиным послания Федеральному собранию пока нет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Точных сроков послания президента России Владимира Путина Федеральном собранию пока нет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что как только соответствующая информация появится, ее сообщат.

Точных сроков оглашения Путиным послания нет, как появятся, будут сообщены, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Точная дата тогда также не была названа. В феврале на совещании по экономике президент рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала военной операции на Украине, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.

В середине ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине.

Также Песков объяснял, что проведение прямой линии с президентом России будет зависеть от его графика. По его словам, в настоящее время расписание российского лидера динамичное.