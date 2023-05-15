В Кремле ответили на слухи о болезни Лукашенко Песков призвал не верить слухам о здоровье Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Никаких официальных сообщений касательно ухудшения здоровья президента Белоруссии Александра Лукашенко не появлялось, поэтому слухам о его недомоганиях верить не следует, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в таких вопросах следует полагаться исключительно на официальные источники информации, передает ТАСС.

Надо ориентироваться на официальные сообщения. Официальных сообщений со стороны Минска не было. Мы считаем очень важным ориентироваться именно на официальную информацию, — сказал Песков.

Лукашенко не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходившую днем 14 мая на Площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко. Причины неявки Лукашенко на мероприятие не сообщались.

До этого белорусский лидер во время визита в Москву 9 мая на парад Победы пропустил неофициальный завтрак в Кремле. Ряд СМИ сообщили, что отсутствие Лукашенко может быть связано с его плохим самочувствием. Сам белорусский лидер никак не комментировал эти слухи.

Позднее Песков заявил, что Лукашенко не смог посетить неофициальный завтрак, поскольку сразу же улетел в Минск. По его словам, белорусский лидер объяснил это тем, что должен был участвовать в праздничных мероприятиях на родине. Парад Победы в Минске провел министр обороны республики Виктор Хренин.

Как заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин, Лукашенко действительно заболел. Он не уточнил, о каком заболевании идет речь, но отметил, что «это не ковид». Затулин подчеркнул, что президент нуждается в отдыхе.