В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миссии российских миротворцев Песков: Москва не согласна с тезисами Пашиняна о провале миссии миротворцев

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Москва не может согласиться с тезисами премьера Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев в Карабахе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не может покинуть регион.

Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может, — сказал Песков.

Ранее Пашинян заявил, что Россия, независимо от своих действий или бездействия на Южном Кавказе, отдаляется от этого региона. По его словам, «российские партнеры» считают, что западные страны подталкивают правительство Армении «к вытеснению России из нашего региона», но в реальности ситуация выглядит совсем иначе.

Премьер-министр добавил, что российские миротворцы в Карабахе, согласно соглашениям между Москвой, Ереваном и Баку после завершения боевых действий в 2020 году, должны контролировать Лачинский коридор. Однако фактически это не происходит, уверен Пашинян. Лидер Армении выразил сомнение по поводу причин и сказал, что либо Россия не способна, либо не желает поддерживать контроль над Лачинским коридором. Оба варианта, по его мнению, представляют собой проблему.