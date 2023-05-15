В Кремле раскритиковали слова Макрона о зависимости России от Китая Песков: в Кремле категорически не согласны со словами Макрона о зависимости России от КНР

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости Москвы от Пекина, передает РИА Новости. По его словам, отношения РФ и КНР взaимовыгодны, это близость мировоззрения и совместное неприятие попыток диктата.

Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического, особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то. Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран, — заявил Песков.

Ранее Макрон в интервью для L’Opinion высказал мнение о том, что Россия уже понесла «геополитическое поражение» в связи с ситуацией в Украине. Президент подчеркнул, что поражение России обусловлено ее зависимостью от Китая и присоединением Финляндии к НАТО, что, по его словам, сводит Россию к роли вассала КНР.

Макрон также подчеркнул, что важно избегать столкновения с РФ. Он добавил, что «Россия не должна добиться победы военным путем».