02 ноября 2025 в 07:26

В Кремле ответили на просьбу Венесуэлы о помощи

Песков заявил, что Россия поддерживает контакты с Венесуэлой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддерживает контакты с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The Washington Post о том, что венесуэльский лидер Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов. Песков отметил, что Москву и Каракас по-прежнему связывают договорные обязательства, передает ТАСС.

В данном случае у нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва выступает за сохранение мирного характера развития ситуации вокруг Венесуэлы. Он подчеркнул заинтересованность Кремля в предотвращении эскалации напряженности в регионе.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также обвинила США в агрессивных провокациях в Карибском море против Венесуэлы. Она назвала американские военные операции применением избыточной силы под предлогом борьбы с наркотрафиком.

