«Мир полон конфликтов»: Москва хочет стабилизации ситуации в Венесуэле Песков: Россия заинтересована в разрешении ситуации между Венесуэлой и США

Москва выступает за сохранение мирного характера развития ситуации вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для ТАСС. Он подчеркнул заинтересованность Кремля в предотвращении эскалации напряженности в регионе.

Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций. Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны, — указал Песков.

Заявление было сделано в ответ на публикацию The Washington Post о предполагаемом обращении президента Венесуэлы Николаса Мадуро к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Он сделал конкретный запрос о поставке вооружений. Публикация WP также содержит сведения об аналогичных обращениях Венесуэлы к Китаю и Ирану с запросами о военном сотрудничестве.

Напряженность в отношениях между Каракасом и Вашингтоном обострилась после заявлений США о подготовке силовых действий против Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком. Президента США Дональд Трамп распорядился прекратить дипломатические усилия по урегулированию кризиса и санкционировании подрывных операций ЦРУ.

Ранее политолог Андрей Кортунов оценил нападки Трампа на Венесуэлу и его слова о масштабной военной операции. По его мнению, на самом деле администрация Белого дома заинтересована в лояльном правительстве.