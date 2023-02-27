В Кремле отреагировали на заявление Байдена о принадлежности Крыма Песков: Крым является неотъемлемой частью России

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Крым является неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что не может представить себе обстоятельства, при которых полуостров войдет в состав Украины.

Это неотъемлемая часть российского государства, — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По его словам, морально Украина готова вернуть свою территорию.

Позже президент США Джо Байден заявил, что возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период. Он добавил, что может представить такие обстоятельства. При этом глаа Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой.