В Кремле отреагировали на слухи о поставках оружия из Северной Кореи Песков назвал сообщения о поставках оружия из КНДР беспочвенными

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Публикации о предполагаемых поставках в Россию оружия из КНДР являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ранее уже много раз возникали такие слухи.

Много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенные, там нет никакой конкретики, давно такие сообщения встречаются, поэтому не видим смысла это комментировать. Северная Корея является нашим соседом, и мы и развиваем и будем продолжать развивать тесные отношения во всех областях, — сказал представитель Кремля.

Ранее главы внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии распространили совместное заявление о якобы имеющихся свидетельствах поставок боеприпасов и военного снаряжения в Россию из КНДР. Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава южнокорейского МИД Пак Чин и глава МИД Японии Еко Камикава утверждают, что часть поставок якобы уже осуществлена.

В Вашингтоне, Сеуле и Токио заявили, что решительно осуждают поставки оружия КНДР, указав, что оно может быть использовано «против правительства и народа Украины». Главы дипведомств пообещали, что их страны продолжат оказывать поддержку Киеву. Дипломаты также выразили обеспокоенность возможностью потенциальной передачи Пхеньяну технологий, связанных с ядерными и баллистическими ракетами, говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами предположения властей США о поставках северокорейских боеприпасов. По словам Лаврова, Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».

20 октября Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что КНДР не исключает возможности нанесения превентивного ядерного удара по США. В Пхеньяне обвинили Соединенные Штаты в планах развязать ядерную войну, заявив, что американцы уже перебрасывают на полуостров свои «стратегические средства».