Лавров ответил на обвинения США в получении Россией боеприпасов от КНДР Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Ким Чен Ын

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» назвал слухами обвинения США, что Северная Корея поставляет РФ боеприпасы. По словам главы МИД, ни для кого не новость, что Вашингтон «постоянно всех во всем обвиняет».

Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость. Это всем хорошо известно, — подчеркнул министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко опроверг мнения западных аналитиков, что России требуются дополнительные военные ресурсы от Северной Кореи для достижения целей спецоперации. По словам Руденко, Москва располагает всеми средствами для выполнения задач СВО и не нуждается в военной поддержке извне.