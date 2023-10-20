КНДР пригрозила США ядерным ударом ЦТАК: КНДР пригрозила превентивным ударом США, желающим начать ядерную войну

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

КНДР не исключает вероятности нанесения превентивного ядерного удара по США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пхеньян полагает, что Вашингтон планирует развязать ядерную войну на Корейском полуострове, в связи с чем перебрасывает туда свои «стратегические средства».

ЦТАК, в частности, указывает на отправку на юг полуострова стратегического бомбардировщика США В-52 и истребителя пятого поколения F-22 Raptor. По мнению северокорейских властей, «это намеренные происки развязывания ядерной войны США, попавших в переплет внутри и вне страны».

В комментарии также утверждается, что Корейский полуостров юридически находится в положении войны, в связи с чем стратегические средства США являются «первым объектом уничтожения», о чем Вашингтону известно.

Та страница истории, когда право на превентивный удар оставалось «монопольной собственностью» США, перевернута. Поскольку США и гангстеры Республики Корея бросили вызов ядерной войны нашей республике, будет и наш ответный выбор, — пишет ЦТАК.

16 октября южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52 впервые приземлится на южнокорейской авиабазе. Такие действия призваны продемонстрировать приверженность США своему присутствию в регионе. Вашингтон собирается ответить на растущую, по мнению Белого дома, ядерную угрозу со стороны Пхеньяна и запланированную на октябрь очередную попытку КНДР запустить военный разведывательный спутник.