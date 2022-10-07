В Кремле отреагировали на слова Зеленского о превентивном ударе по РФ Песков: высказывание Зеленского о превентивном ударе подчеркивает правоту решения Путина о СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о превентивном ударе по России в очередной раз подчеркивает правоту решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации, считает пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным он назвал заявление Зеленского «очень опасным».

Конечно, мимо (заявления Зеленского о превентивном ударе. — NEWS.ru) пройти мы не можем, и мы, главное, призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо, потому что с точки зрения симптоматики это очень опасное заявление, очень опасное, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь президента РФ также назвал заявление украинского главы «совершенно вопиющим». По мнению Пескова, подобные слова говорят «о моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными, непоправимыми ошибками». Он уверен, что призывы Зеленского «лишний раз подчеркивают правоту» Путина, когда глава РФ принимал решение о проведении специальной военной операции на территории Украины.

Песков также призвал лидеров других стран обратить внимание на высказывание Зеленского. Пресс-секретарь президента отметил, что в ООН были слышны «робкие попытки осудить» украинского главу.

Но, к нашему сожалению, никому в голову не пришло приструнить своего вассала. Это очень опасно, — добавил представитель Кремля.

Песков считает, что украинский лидер фактически призывает ведущие мировые державы нанести превентивный ядерный удар по России.

То есть фактически глава Украины призывает ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар по нашей стране, по РФ, — высказался он.

Ранее Зеленский потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия со стороны РФ.