В Кремле отказались принимать потолок цен на нефть

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия не будет принимать западные ограничения цен на нефть, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что о своих дальнейших действиях в этом вопросе Москва сообщит после анализа ситуации.

Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы, соответственно, сообщим, — сказал Песков.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ЕС согласовал накануне. Его примеру последовали страны G7, а также Австралия. Действовать ограничение начнет с 5 декабря. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Кроме этого, G7 и Австралия подтвердили намерение со временем отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на это заявил, что начиная с текущего года Европа будет жить без российской нефти. При этом спрогнозировал, что вскоре со стороны ЕС последуют обвинения в адрес России.