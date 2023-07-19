В Кремле опровергли угрозы в адрес ЮАР из-за возможного ареста Путина Песков: Россия не угрожала ЮАР войной из-за возможного ареста Путина на саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Россия не угрожала ЮАР войной из-за возможного ареста главы государства Владимира Путина по требованию Международного уголовного суда, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, распространяемая на этот счет информация не соответствует действительности.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, со стороны Москвы подобного рода риторики никогда не было.

Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно, — констатировал Песков.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России. Это означает, что страны, ратифицировавшие статут МУС, гипотетически могут задержать Владимира Путина, выполняя свои обязательства перед организацией. В экспертном сообществе такой сценарий считают маловероятным. При этом внимание общественности привлекла ситуация вокруг саммита БРИКС, который будет проходить в ЮАР.

Республика как раз находится в числе стран, принявших Римский статут. На этом фоне глава государства Сирил Рамафоса дал понять, что не намерен допускать арест российского коллеги, так как этот шаг был бы равносилен объявлению войны РФ.