В Кремле оценили возможные санкции ЕС на торговлю российскими алмазами Песков заявил о возможности продажи российских алмазов на других рынках после санкций ЕС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться конкретных решений по поводу возможного ограничения торговли алмазами из РФ со стороны Евросоюза, передает «Интерфакс». Он отметил, что мировой рынок богат альтернативными направлениями.

Давайте дождемся решений. Как показывается практика по другим товарам, по другим продуктам, если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах. <...> Мировой рынок подвижен, богат альтернативными направлениями, — заявил Песков.

Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака рассказали, что правительство Великобритании запретит ввозить в страну медь, алюминий и никель российского происхождения, а также алмазы.

До этого наблюдательный совет крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА в ходе очного заседания избрал Павла Маринычева на должность генерального директора сроком на три года. Решение о его назначении было принято единогласно. Главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин заявил, что кадровые перестановки в руководстве крупнейшей российской алмазодобывающей компании АЛРОСА не связаны с новыми западными санкциями.