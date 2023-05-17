АЛРОСА выбрала нового гендиректора Набсовет АЛРОСА утвердил Павла Маринычева на пост гендиректора

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Павел Маринычев

Наблюдательный совет крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА в ходе очного заседания избрал Павла Маринычева на должность генерального директора сроком на три года. Решение о его назначении было принято единогласно. Маринычев сменил на этой должности Сергея Иванова, который был во главе компании с 2017 года.

На посту генерального директора я продолжу курс на укрепление лидирующих позиций компании в мировой алмазной отрасли. Наши стратегические приоритеты остаются неизменными. Несмотря на сложные геополитические условия, будем укреплять ресурсную базу, повышать производственную эффективность и качество управления, — приводит АЛРОСА слова новоизбранного гендиректора.

На сайте компании также сообщается, что Маринычев с 2016 года руководил одним из ключевых производственных активов группы АЛРОСА — дочерней компанией «Алмазы Анабара». До этого занимал должность первого заместителя председателя правительства Якутии, на которой более шести лет курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства.

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