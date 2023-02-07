Стало известно имя нового ректора РГСУ Минобрнауки утвердило Андрея Хазина на должность нового ректора РГСУ

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Андрей Хазин

Минобрнауки России утвердило Андрея Хазина на должность ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) , сообщается в Telegram-канале министерства. Кандидатуру Хазина поддержали три четверти делегатов конференции работников и обучающихся РГСУ.

Ректором Российского государственного социального университета утвержден Хазин Андрей Леонидович, — говорится в сообщении.

Хазин получил два высших образования в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права, окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009 году ему была присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Ранее Хазин был назначен исполняющим обязанности ректора РГСУ, прежнего ректора вуза Наталью Починок отстранили на время проверки достоверности и полноты сведений о ее доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Проректор РГСУ по социальной политике и экономике Ольга Бахтина также была отстранена, в отношении нее проводилась служебная проверка по той же статье.