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Назначен врио ректора РГСУ

23:05, 11 ноября 2021
Назначен врио ректора РГСУ Фото: Яндекс.Карты
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Временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен Андрей Хамров. Об этом сообщает Министерство высшего образования и науки России. Ранее занимавшая эту должность Наталья Починок покинула пост по собственному желанию.

Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 года. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова, — говорится в сообщении министерства.

Наталья Починок заявила, что она намерена сосредоточиться на работе в Общественной палате РФ, где занимает должность председателя комиссии по социальной политике.

Починок стала ректором РГСУ в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Наталья Починок была на время отстранена от должности ректора. Также сообщалось, что в отношении Починок идёт проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Андрей Хамров ранее занимал должность проректора по безопасности РГСУ.

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