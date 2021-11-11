Назначен врио ректора РГСУ

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Оформление авиационных билетов по QR-коду приведёт к проблемам с дешёвыми перелётами, которые продаются заранее. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его мнению, логичнее было бы вести систему при регистрации на рейс и при посадке на поезд. Его слова приводит РИА Новости.

Самый сложный вопрос — оформление авиабилетов по QR-коду. Это ограничит возможность покупки более бюджетных билетов, которые продаются заранее. В этом случае, считаем, целесообразнее ввести QR-коды при регистрации на рейс и...