Назначен врио ректора РГСУ

Временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен Андрей Хамров. Об этом сообщает Министерство высшего образования и науки России. Ранее занимавшая эту должность Наталья Починок покинула пост по собственному желанию.
Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 года. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова, — говорится в сообщении министерства.
Наталья Починок заявила, что она намерена сосредоточиться на работе в Общественной палате РФ, где занимает должность председателя комиссии по социальной политике.
Починок стала ректором РГСУ в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Наталья Починок была на время отстранена от должности ректора. Также сообщалось, что в отношении Починок идёт проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Андрей Хамров ранее занимал должность проректора по безопасности РГСУ.