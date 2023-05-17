В России не увидели связи кадровых перестановок в АЛРОСА с санкциями Геолог Махоткин: отставка гендиректора АЛРОСА Иванова не связана с западными санкциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадровые перестановки в руководстве крупнейшей российской алмазодобывающей компании АЛРОСА не связаны с новыми западными санкциями, считает главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин. Своим мнением он поделился с журналом «Компания», комментируя назначение Павла Маринычева на должность гендиректора — председателя правления АЛРОСА и досрочную отставку занимавшего этот пост Сергея Иванова.

Как уточняет издание, Павел Маринычев для АЛРОСА фигура не новая: ранее он возглавлял одну из «дочек» компании — «Алмазы Анабара», а до этого курировал вопросы геологии и недропользования в правительстве Республики Саха (Якутия). О досрочном уходе Иванова с поста гендиректора компании стало известно еще в декабре прошлого года. Его контракт с АЛРОСА действовал до 2025 года. В марте 2022-го США, Канада, Австралия и Великобритания ввели в отношении Иванова санкционные ограничения. Тогда же Минфин США включил в санкционные списки и саму АЛРОСА.

Иван Махоткин полагает, что санкционное давление на компанию никак не связано с отставкой Иванова. Эксперт считает, что смена руководства может касаться внутренних вопросов и организации работы. Не увидел этой связи и руководитель Геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев.

В отставку текущий президент подавал в конце прошлого года. И получается, что с этой точки зрения это медленный кадровый процесс, при котором подыскивалась кандидатура нового гендиректора, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА в ходе очного заседания избрал Павла Маринычева на должность генерального директора сроком на три года. Решение о его назначении было принято единогласно.