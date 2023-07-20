Песков назвал верхом маразма санкции Лондона против «Артека»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Детский центр «Артек»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал верхом маразма санкции Великобритании против детского центра «Артек», передает ТАСС. Он добавил, что если бы он был британцем, ему бы было стыдно.

Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против «Артека». Вот это верх маразма! И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно, — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что санкционный список в отношении России раcширила Великобритания. В него были включены министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Камчатки Владимир Солодов и министр культуры Ольга Любимова, а также детский лагерь «Артек» в Крыму. Причиной введения новых санкций Лондон назвал «принудительную депортацию украинских детей».

Также 20 июлябританское правительство внесло в черный список россиян, связанных с ЧВК «Вагнер». При этом Лондон снял ограничения с бизнесмена Олега Тинькова.

Также Министерство финансов США ввело санкции против Тульского патронного завода, завода «Арсенал», Сибирского отделения Института ядерной физики, НИИ ВКС, Тинькофф Банка и банка «Солидарность».