В Кремле оценили инициативу эсеров поддержать Путина на выборах Песков назвал важной инициативу «Справедливой России» поддержать Путина на выборах-2024

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Владимир Путин

Поддержка кандидатуры Владимира Путина на пост президента со стороны партии «Справедливая Россия» говорит о высоком уровне консолидации вокруг главы государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это говорит о высоком уровне поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом.

Да, [мы] заметили [поддержку со стороны «Справедливой России»]. Это еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом. Уровень поддержки высокий, консолидация вокруг президента высокая. Это важно, — сообщил Песков.

Сообщалось, что глава эсеров Сергей Миронов не будет выдвигаться кандидатом на грядущих президентских выборах. Вместо этого глава партии предложил поддержать кандидатуру действующего президента. Участники съезда общественной организации «Справедливая Россия — За правду» поддержали предложение Миронова.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять деньги в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей. Свою инициативу они направили Путину, отметив, что от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь.