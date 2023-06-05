В Кремле не видели деталей мирного плана Индонезии Песков сообщил, что Россия не получала деталей мирного плана Индонезии по Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не получала деталей индонезийского плана урегулирования конфликта на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, по дипломатическим каналам соответствующей информации не поступало.

Мне неизвестно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать, — заявил Песков.

Субианто представил в ходе конференции по безопасности «Диaлог Шангри-Ла» в Сингапуре план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План предуcматривает создание демилитаризованной зоны, введение миротворцев ООН, а также проведение повторных референдумов на «спорных теpриториях».

Кроме того, Субианто выразил готовность Джaкарты участвовать во всех вышеперечисленных процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН. Политик подчеркнул, что предлoженные меры «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории», приведя в качестве примера ситуацию на Корейском полуострове, где имеетcя «хоть какой-то мир».