В Кремле не удивились молчанию Запада в ответ на удар по Крымскому мосту Песков: для Кремля молчание Запада в ответ на теракт на Крымском мосту — не новость

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт, совершенный на Крымскому мосту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ.

Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем, — сказал Песков.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что ВСУ ударили по Крымскому мосту, чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии в ходе затянувшегося контрнаступления.

В Госдепартаменте США накануне заявили, что Вашингтоне не имеют отношения к подрыву моста. Таким образом в ведомстве ответили на слова посла России Анатолия Антонова, который обвинил Белый дом в укрывательстве украинских радикалов. По его мнению, это позволяет говорить, что США имеют отношение к теракту на мосту.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. В результате атаки надводных дронов погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, она находится в больнице.