В Кремле не отказались от сотрудничества с Японией по «Сахалину-2» Песков: Япония не способствует развитию торгово-экономических отношений с Москвой

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Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил продолжения сотрудничества с Японией по «Сахалину-2». По его словам, Токио сам не способствует развитию торгово-экономических отношений с Москвой, в частности «тормозит» энергодиалог недружественной позицией по отношению к России, передает РИА Новости. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Японии выход из проекта «Сахалин-2» и грядущее сокращение российских нефти и газа на внутреннем рынке страны.

Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к РФ, которая в любом случае не способствует развитию торгово-экономических отношений, включая энергодиалог, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о возможных последствиях для японских акционеров «Сахалина-2». Он отметил, что «никаких решений консолидированных на этот счет не принималось».

Ранее Медведев заявил, что Япония рискует остаться без российских нефти и газа. Своим заявлением политик дал понять, что предложение японского премьер-министра Фумио Кисиды установить потолок цены на российскую нефть в размере половины от текущей стоимости невозможно реализовать.