В Кремле назвали законным вручение повесток задержанным на митингах Песков назвал законным вручение повесток задержанным на митингах против мобилизации и СВО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что практика вручения повесток гражданам, задержанным на митингах против военной операции на Украине, не противоречит российскому законодательству, передает ТАСС. Накануне акции против проведения СВО и частичной мобилизации прошли в Москве и других городах, а затем появились сообщения, что задержанным вручают повестки в военкомат.

Она (практика вручения повесток задержанным. — NEWS.ru) не противоречит закону. Нет никакого нарушения прав, — заявил пресс-секретарь президента журналистам.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тысяч человек, находящихся в запасе, это соответствует 1% имеющихся в стране ресурсов.

По данным «ОВД-Инфо» (признано объединением, выполняющим функции иностранного агента), 21 сентября в России на протестах против частичной мобилизации задержали более тысячи человек. Задержания проходили на акциях протеста в 38 городах.