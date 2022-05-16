«Наглое поведение»: Песков об угрозах российским дипломатам в США «Наглое поведение»: Песков назвал недопустимыми угрозы российским дипломатам в США

В Кремле считают недопустимыми угрозы в адрес российских дипломатов в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идёт о «весьма наглом поведении представителей американских спецслужб».

Мы разделяем озабоченности главы нашего диппредставительства в США. Весьма наглое поведение представителей американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений считаем недопустимым, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил в эфире «Соловьёв Live», что сотрудникам посольства в Вашингтоне поступают угрозы физической расправы. Дипломат отметил, что работа ведомства похожа на «осаждённую крепость». Он пояснил, что ежедневно перед зданием посольства проходят антироссийские акции. Он добавил, что представители американского руководства пытаются подтолкнуть российских дипломатов и военных на предательство, выступая с соответствующими заявлениями.