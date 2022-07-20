В КПРФ ответили обвинившему большевиков в «украинизации Украины» Аксенову Арефьев о словах Аксенова, обвинившего большевиков в «украинизации Украины»: пусть построят новое государство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксёнов

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с NEWS.ru отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова, обвинившего большевиков в украинизации Украины. По мнению парламентария, ничто не мешало исправить решение большевиков и «сделать страну такой, какой они хотели видеть», однако государство было построено по национально-территориальному признаку.

Если они так считают, то что им мешало исправить решение большевиков и сделать страну такой, какой они хотели видеть? Почему они тоже пошли по национально-территориальному признаку и те республики, которые были когда-то автономными в составе республик Советского Союза, они сделали полноправными субъектами РФ? Что им мешало не признавать национальные особенности каждого национально-территориального образования и сделать единую страну, как в свое время предлагал Жириновский, сделать только губернии, без всяких республик и автономных областей? Что им мешало? Пусть бы исправили. Тем не менее мы пошли по тому же самому пути — построили государство по национально-территориальному признаку, — считает Арефьев.

По его мнению, исправлять это положение в таком многонациональном государстве, как Россия, довольно сложно. Крупные национальности бережно относятся к своей культуре, и уговорить их отказаться от национально-территориального строения РФ довольно сложно.

Я думаю, что лет через 100–200, когда сотрутся грани между национальностями, все будут жить в одной стране и называться одним словом «советский народ». Может, когда-то это будет, но на сегодняшний момент особо крупные национальности очень бережно относятся к своему национальному сознанию и культуре. Уговорить их отказаться от национально-территориального строения нашего государства довольно сложно. Если они считают, что большевики неправильно строили государство, пусть построят новое. Они 30 лет уже у власти. Постройте так, как вы хотите. Я посмотрю, что у вас получится, — подытожил Арефьев.

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РБК обвинил советскую власть в украинизации Украины. Он также отметил, что уже после распада СССР Украину и Россию искусственно разделили. По мнению Аксенова, последствия тех исторических событий приходится «расхлебывать» сегодня.