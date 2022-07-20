Аксенов обвинил большевиков в «украинизации Украины»

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РБК обвинил советскую власть в «украинизации Украины», а также отметил, что уже после распада СССР Украину и Россию искусственно разделили. По его мнению, последствия тех исторических событий приходится «расхлебывать» сегодня. Аксенов добавил, что главной целью спецоперации является защита интересов России и обеспечение безопасности граждан страны.

Большевики искусственно в 30-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня. Мы обречены на успех, я в этом глубоко убежден. То, что мы дожмем, и так ясно, но хотелось бы это сделать меньшей кровью и наших ребят, и мирного населения Украины, — сказал Аксенов.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее отметил, что украинизация населения Запорожской и Херсонской областей потерпела крах. Жители этих регионов практически не используют украинский язык при общении. Крючков добавил, что в настоящее время система образования в указанных регионах и делопроизводство возвращается к привычному русскому языку.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что к конфликту на Украине привела стремительная украинизация страны радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры и исторической памяти. Глава республики подчеркнул, что большинство украинского населения не хотело этого, но «Майдан сделал своё дело».