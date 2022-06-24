В Крыму рассказали о провале украинизации Запорожья и Херсонской области Советник главы Крыма Крючков заявил о крахе украинизации Запорожья и Херсонской области

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Горожане на праздновании Дня России в Херсоне

Украинизация населения Запорожской и Херсонской областей потерпела крах. Жители этих регионов практически не используют украинский язык при общении, рассказал РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

На улицах городов и сёл в освобождённых областях украинской речи практически не слышно. Максимум суржик. Все говорят на русском языке. Тридцатилетняя принудительная украинизация регионов потерпела крах, — отметил он.

Крючков добавил, что в настоящее время система образования в указанных регионах и делопроизводство возвращается к привычному русскому языку.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что существует несколько способов присоединения к России освобождённых ВС РФ регионов Украины. Это может быть сделано путём проведения референдумов или решения на уровне законодательных органов власти данных территорий.