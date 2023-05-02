В Госдуме заговорили о запрете добровольной стерилизации Депутаты Госдумы предложили запретить добровольную стерилизацию мужчин в России

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

В условиях сложной демографической ситуации в России должен быть законодательно введен запрет на добровольную медицинскую стерилизацию, считает председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она отметила, что в свете проведения специальной военной операции на Украине стерилизация как метод контрацепции должна быть ограничена.

Согласно статистике, страна теряет от 500 тысяч до миллиона человек в год. И если молодые люди делают стерилизацию, это печально. Что побуждает их к этому, мне трудно сказать, но не стоит связывать это только с СВО. У нас и до спецоперации были проблемы с демографией, — заявила Останина.

Депутат напомнила, что «русский крест» — сокращение населения — преследует страну с 1990-х годов и является вопросом национальной безопасности.

Сегодня добровольная стерилизация в России разрешена законом, если мужчине не менее 35 лет или у него не менее двух детей. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал операцию калечащей, так как она необратимо лишает возможности иметь детей. По словам парламентария, чтобы ее сделать, у человека должны быть веские основания.

Человек может находиться в состоянии душевного волнения, под воздействием какого-нибудь коуча. Или его, например, девушка бросила. И он идет на такую операцию, после чего он до конца жизни лишен своего естественного предназначения, — подчеркнул Милонов.

По его мнению, для проведения подобной операции необходимы исключительно медицинские показания.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил пожизненно отправлять в тюрьму врачей, делающих операции по стерилизации и смене пола несовершеннолетним. По его мнению, такая же ответственность должна распространяться и на родителей, приводящих детей до 18 лет к специалистам по смене пола.