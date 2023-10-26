В Госдуме выступили против введения прогрессивной шкалы налогообложения Депутат Федоров: прогрессивная шкала налогообложения не увеличит бюджет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не следует вводить прогрессивную шкалу налогообложения, такая система не только не увеличит бюджет, но и дорого обойдется, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В беседе с Lenta.ru он отметил, что в этом есть смысл только с точки зрения социальной справедливости.

Сейчас некоторые фракции требуют от нас ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Но администрирование превысит доходы от полученных дополнительно налогов от прогрессивной шкалы — это показывают расчеты. С точки зрения налогообложения смысла нет, — отметил парламентарий.

Парламентарий отметил, что в России будет улучшаться качество администрирования налогов, но их повышение не планируется. Для этого будут вводиться электронные меры контроля, чтобы было проще отследить безналичные платежи и банковские операции. При этом, по словам Федорова, в ближайшей перспективе это не отразится на увеличении самого бюджета, так как потребуются дополнительные расходы для введения подобных мер.

Экономист Михаил Беляев ранее предложил отменить НДФЛ для граждан, которые получают зарплату меньше 30 тысяч рублей. Он пояснил, что после уплаты налога при такой зарплате человек остается с суммой ниже прожиточного минимума.