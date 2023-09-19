Экономист выступил за отмену НДФЛ при доходах меньше 30 тысяч рублей Экономист Беляев выступил за отмену НДФЛ при доходах меньше 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо отменить НДФЛ для граждан, которые получают зарплату меньше 30 тысяч рублей, соответствующий законопроект должен быть принят Госдумой, заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. В разговоре с РИАМО он уточнил, что после уплаты налога при такой зарплате человек остается с суммой ниже прожиточного минимума.

До этого комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об отмене НДФЛ. Там назвали законопроект недоработанным и указали на уже существующие меры поддержки.

Экономист подчеркнул, что в России до сих пор существует сильный разрыв между богатыми и бедными. По словам эксперта, его необходимо каким-то образом уменьшать. Беляев отметил, что сейчас стоит вопрос о введении так называемой шедульной шкалы налогообложения.

Ее часто путают с прогрессивной, по которой ставка налога растет по мере возрастания дохода и взимается со всей его суммы. При шедульной же шкале доход разбивается на определенные зоны, каждая из которых облагается своим налогом, — пояснил экономист.

Эксперт напомнил, что в советское время применялась именно такая шкала налогообложения. Он рассказал, что с доходов до 70 рублей в месяц налог не взимался, при зарплатах от 70 до 100 рублей он был минимальным, а при более высоких доходах составлял 13%. Чтобы эта система работала, нужно ввести понятие «совокупный доход». Это необходимо, чтобы аферисты не могли дробить доход и не платить налоги, пояснил Беляев. При этом, по его словам, отмена НДФЛ никак не повлияет на пенсии тех, кого коснется законопроект.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин ранее рассказал, что россияне, являющиеся налоговыми резидентами, имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ. По его словам, налоговый вычет также позволяет вернуть часть средств.