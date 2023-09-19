Соболев: МИД России должен организовать встречу Алиева и Пашиняна

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Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, 2021 год

МИД России должен организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна для прекращения эскалации в Карабахе, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он добавил, что российские миротворцы, находящиеся в регионе, в состоянии не допустить разрастания вооруженного конфликта.

В данном конфликте должно в полную силу работать наше Министерство иностранных дел. Мы не можем оттянуть свои силы и создать еще одну конфликтную ситуацию во время проведения СВО, — сказал он.

Соболев подчеркнул, что России невыгодно сближение Армении и НАТО. Он напомнил о недружественных шагах Еревана по отношению к Москве и о двойственной позиции Армении по Карабаху.

Нам невыгодно сближение Еревана и НАТО, но при этом и сама Армения ведет себя, будем так говорить, недружественно. Недавние учения с американцами — крайне недружественный шаг. В Карабахе живут армяне, так повелось еще с советских времен. Однако Армения на сегодняшний день так и не признала население Карабаха своим, с этим и связана такое противоречие двух сторон, — сообщил Соболев.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с NEWS.ru отметил, что единственным вариантом прекращения конфликта является возврат к соглашениям, которые были подписаны Россией, Арменией и Азербайджаном в отношении Карабаха. По его словам, важно, чтобы там также не пострадали российские военные.

Нужно прекратить эскалацию, которая сейчас начинается, и вернуться за стол переговоров. Это единственный мирный способ урегулирования ситуации. Россия желает и надеется на мир в Закавказье, также важно, чтобы ни в коем случае не пострадали наши миротворцы. Для руководства нашей страны это задача номер один. Я убежден, что Азербайджан вернется к мирным переговорам и эскалация закончится, Россия делает для этого все возможное сейчас, — рассказал Водолацкий.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.