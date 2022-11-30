Госдума в декабре обсудит дальнейшее снижение ставок по микрозаймам Депутат Бахарев: Госдума в декабре обсудит снижение ставок микрозаймов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В декабре в Госдуме планируют вернуться к рассмотрению законопроекта о снижении ставок по микрозаймам, рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, депутаты обсудят возможность уменьшения ежедневной ставки и предельной стоимости микрозаймов. Парламентарий отметил, что законопроект принят в первом чтении и готов вернуться к рассмотрению во втором и третьем чтении.

Мы рассматриваем законопроект, который касается снижения ставок по микрозаймам для клиентов МФО. Они касаются уменьшения и ежедневной ставки, и размера предельной стоимости микрозаймов <...> Мы рассчитываем в декабре 2022 года вернуться к рассмотрению этого вопроса во втором и третьем чтении. Будем обсуждать варианты снижения ставок по микрозаймам вместе с коллегами из Центробанка и участниками рынка МФО, — рассказал Бахарев.

Депутат уточнил, что законопроект позволит снизить долговую нагрузку на клиентов микрофинансовых организаций (МФО), а также стоимость обслуживания микрозаймов. Ограничения на их выдачу в Госдуме вводить пока не планируют, уточнил Бахарев.

В первом чтении законопроект был принят в марте 2022 года. По нему ежедневная ставка по займам МФО снижена с 1% до 0,8%, а предельная — с 365% до 292% годовых.

Финансовый аналитик Алексей Лашко ранее рассказал, что выдача микрозаймов в сентябре 2022 года резко упала во всех регионах России на 5,8% после четырех месяцев роста. Он связал такое падение со сменой модели потребительского поведения, а также изменением позиции кредиторов относительно военнообязанного населения. Третьим фактором, который повлиял на снижение выдачи микрозаймов, по словам экономиста, послужило изменение поведения кредиторов.