Экономист объяснил резкое падение выдачи микрозаймов в России Экономист Лашко: падение выдачи микрозаймов связано с изменением поведения потребителей

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Выдача микрозаймов в сентябре 2022 года резко упала во всех регионах России на 5,8% после четырех месяцев роста, сообщил Lenta.ru руководитель финансовый аналитик Алексей Лашко, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Он связал такое падение со сменой модели потребительского поведения, а также изменением позиции кредиторов относительно военнообязанного населения.

Во-первых, тенденция роста выдачи микрокредитов не могла быть постоянной, спад был ожидаем, в силу нормального жизненного цикла продукта. Во-вторых, сентябрь традиционно не отличается рекордными объемами выручки, — пояснил Лашко.

Третьим фактором, который повлиял на снижение выдачи микрозаймов, по словам экономиста, послужило изменение поведения кредиторов.

Лашко уточнил, что, как правило, интерес к микрозаймам растёт в августе, когда россияне массово занимаются подготовкой детей к школе: те, кто не может занять деньги в банке, обращаются в микрофинансовые организации.

18 сентября в исследовании экосистемы Unicom сообщалось, что россияне стали запрашивать рекордные микрозаймы в августе. Их средняя сумма достигла уровня в 24,8 тысячи рублей. При этом микрофинансовые организации готовы предложить суммы втрое меньше запрашиваемых. В марте 2022 года средний размер микрокредита составлял 16,3 тысячи рублей, в апреле резко подскочил до 23,5 тысячи рублей и затем продолжил расти. В июле он достиг 24,5 тысячи рублей.

Микрофинансовые организации в ответ на запросы предлагают около восьми — девяти тысяч рублей. Объясняется это желанием минимизировать риски образования «плохой задолженности».