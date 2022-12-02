В Госдуме усомнились в полной блокировке «Википедии» Депутат Свинцов: в «Википедии» могут заблокировать отдельные статьи, а не весь ресурс

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Вместо полной блокировки «Википедии» в России сначала могут запретить доступ к отдельным ее статьям, дискредитирующим политиков, исторические факты или Россию в целом, заявил в разговоре с РИА Новости заместитель главы Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он убежден, что если процедура блокировки отдельных статей технически возможна, то это принесет пользу.

Я думаю, на первом этапе, может быть, будут приняты решения о блокировке отдельных статей, которые носят лживый и компрометирующий нашу страну, или политических деятелей, или исторические факты характер. Если это технически возможно, то, я думаю, это было бы полезно, — заявил он.

Блокировку портала целиком Свинцов оценивает отрицательно.

Ранее стало известно об открытии в России отечественного портала-клона «Википедии». Российская энциклопедия получила название «Руниверсалис». Ее развитием занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии». По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, новый портал будет «уважительно относиться к требованиям законодательства РФ, а также к традиционным ценностям».

В апреле исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский объяснил, что «Википедия» следует принципу нейтралитета, а ее авторы дают разные точки зрения на события. По поводу вероятной блокировки «Википедии» в РФ Козловский ответил, что в стране и так уже заблокированы некоторые соцсети.