В Госдуме разнесли ООН за запрет России кормить голодающих детей в Африке Депутат Журавлев: ООН превратилась в инструмент западных политиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ООН давно превратилась в инструмент западных политиков, о чем свидетельствует и расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что запрет России со стороны организации кормить голодающих детей в Африке только доказывает это.

ООН давно уже превратилась в инструмент в руках западных политиков, и даже само расположение штаб-квартиры в Нью-Йорке указывает на ориентацию организации. Так и борьба со всемирным голодом, заявленная как глобальная гуманитарная миссия человечества, на деле оказывается лишь способом давления на страны, обладающие отличным от Америки мнением, — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что Россия давала продовольственной программе пятую часть всех ресурсов, но страну просто отстраняют от участия. Журавлев отметил, что Западу, в частности США, плевать на голодающих детей.

Ясно, что голодающие африканские дети западных кураторов нисколько не интересуют. Как и пафосные слова об общей борьбе с напастями. Представилась возможность, пнули Россию, лишили ее части дохода, а дальше — хоть трава не расти. Чиновники в США, да и в ООН точно голодать не будут, — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее заявил, что Россия найдет способ обойти ограничения в продовольственной программе ООН. Парламентарий уточнил, что до этого удалось решить проблему с параллельным импортом, значит, удастся справиться и с этим.