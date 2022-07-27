В России может появиться реестр недружественных иностранных отелей Депутат ГД Романов предложил создать список недружественных иностранных отелей для туристов из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться реестр недружественных для российских туристов зарубежных отелей, в которых отдыхающие из РФ рискуют столкнуться с дискриминацией и открытой русофобией. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов в разговоре с Life пояснил, что идея создания данного списка продиктована беспокойством властей за безопасность россиян, путешествующих в другие страны.

Мы прежде всего обеспокоены безопасностью наших граждан и соотечественников, которые путешествуют. И если какие-то провокации происходят, то эти сети (отелей. — NEWS.ru) должны ставиться в черный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано, — заявил Романов.

Парламентарий отправил запрос с предложением создать реестр на базе Ростуризма главе ведомства Зарине Догузовой. В документе Романов также указал на участившиеся случаи нарушения прав туристов из России на зарубежных курортах.

Поводом для введения такой инициативы стал инцидент, произошедший 13 июля в турецком отеле Quattro Beach. В тот день польские туристы избили россиянина за позицию касательно военной операции на Украине. Однако позже представительница сети Quattro Beach Spa and Resort Hotel Екатерина рассказала, что конфликт начался из-за того, что поляки стали приставать к жене россиянина.