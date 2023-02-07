В Госдуме рассказали о поддержке России со стороны республиканцев США Депутат Чепа: 46% республиканцев в Конгрессе США выступают в поддержку переговоров с Россией

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти половина республиканцев в Конгрессе США не поддерживает политику официального Вашингтона и выступает против военной поддержки Киева, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат подчеркнул, что многие члены Республиканской партии США выступают за идею переговоров с Россией и в целом имеют отличную от Госдепа позицию. Так он прокомментировал новость о том, что ряд республиканцев высказались за передачу части украинских территорий России.

На сегодняшний день примерно 46% республиканцев в конгрессе выступает против дальнейшей отправки оружия на Украину и против той политики, которую проводит Байден. Они говорят о необходимости мирных переговоров и имеют отличную от Госдепа позицию, — рассказал Чепа.

Парламентарий отметил, что пока нельзя сказать, будут ли голоса поддерживающих мир с Россией республиканцев перевешивать голоса остальных конгрессменов. При этом он уверен, что количество таких голосов постоянно увеличивается.

Ранее сообщалось, что 41% граждан США, голосующих за республиканцев, выступают за передачу России части украинских территорий, если это поможет завершить конфликт. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Гэллапа. 47% выражающих поддержку Республиканской партии американцев также считают, что Вашингтон делает «слишком много» для Киева и должен прекратить финансирование украинской армии.