В США выступили за передачу России части украинских земель 41% поддерживающих республиканцев граждан США выступили за передачу России части украинских земель

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

41% граждан США, голосующих за республиканцев, выступают за передачу России части украинских территорий, если это поможет завершить конфликт, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Гэллапа. 47% выражающих поддержку Республиканской партии американцев также считают, что Вашингтон делает «слишком много» для Киева и должен прекратить финансирование украинской армии.

Демократы намного более благосклонны, чем республиканцы и независимые. <...> 65% взрослого населения США поддерживают Украину в возвращении ее территории, даже если это приведет к затяжному конфликту. Между тем 31% предпочли бы, чтобы США работали над скорейшим прекращением войны, даже если это позволит России сохранить новые территории, — добавляется в материале.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий» До этого о варианте урегулирования по «корейскому сценарию» заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

3 февраля зампред Совбеза РФ предрек Украине полное банкротство и неизбежный конец. Он отметил, что по итогам 2022 года Украина потеряла несколько своих областей, лишилась доступа к запасам полезных ископаемых, показатели урожайности у страны сократились, а ВВП упал на 35–36%. По его словам, экономика Украины «превращается в смрадную труху» и об этом говорят даже на Западе.