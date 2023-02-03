«Территория 404»: Медведев предрек Украине полное банкротство

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Украине полное банкротство и неизбежный конец. В своем Telegram-канале он отметил, что по итогам 2022 года Украина потеряла несколько своих областей, лишилась доступа к запасам полезных ископаемых, показатели урожайности у страны сократились, а ВВП упал на 35-36%. По его словам, экономика Украины «превращается в смрадную труху», и об этом говорят даже на Западе.

Киевский режим при поддержке своих западных кураторов воюет с Россией «до победы», а экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху. <...> По итогам этого года ВВП Украины может рухнуть ещё на 5–10%. Поэтому все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца. <...> Киевскую камарилью разорение страны не смущает. Она продолжает проматывать свою территорию 404 непомерными военными расходами, — пишет Медведев.

По его прогнозам, в 2023 году Украину ждет рекордная гиперинфляция, нищета и тотальная безработица из-за решения продолжать боевые действия. Медведев считает, что финансовая поддержка Украины странами Запада только быстрее подводит страну к краху экономики. Также он выразил мнение, что Запад выступает в роли «доктора Менгеля» и пытается умертвить Украину.

Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно. Сначала — это ампутация промышленности и аграрного сектора. Затем паралич экономики в целом. Ну а после — органическая гибель остатков самой страны. Прекращение жизнедеятельности, или смерть, бывшего государства будет сопровождаться безумным хохотом, непотребным кривлянием и мерзкими клоунскими ужимками нацистской банды, окончательно спятившей от обилия крови и наркотиков, — считает зампред Совбеза РФ.

Ранее Минэкономики Украины сообщило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. Оно оценивается на уровне 30,4%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2022 году экономика республики понесла наибольшие убытки за все годы независимости.