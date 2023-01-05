Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года

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Минэкономики Украины сообщило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. Оно оценивается на уровне 30,4%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2022 году экономика республики понесла наибольшие убытки за все годы независимости.

Падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%. Это объективно является наихудшим результатом времен независимости, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Специалисты провели анализ данных Госстата о ВВП за три квартала 2022 года. Эксперты сообщили, что показатель может быть скорректирован после уточнения данных за четвертый квартал, но результат уже сейчас является наихудшим.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что показатель меньше, чем ожидали большинство экспертов. Аналитики прогнозировали падение ВВП на 40–50%.

Ранее бывший советник президента Украины Владимира Зеленского экономист Олег Соскин заявил, что украинская экономика будет находиться в состоянии стагнации до 2034 года. По его словам, Украина — это «страна-лузер» и улучшения ситуации ждать не стоит, напротив, положение дел будет только ухудшаться. Экономист также спрогнозировал на Украине рост внутреннего террора и репрессии руководства страны в отношении несогласных.