Отправлять повестки в военкомат через портал «Госуслуги» на данный момент невозможно, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат заявил URA.RU, что действующим законом такая возможность не предусмотрена. Ранее Минцифры сообщило, что удаление аккаунта на «Госуслугах», которое стало возможным только при посещении МФЦ, не считается уклонением от службы.

У нас в законе действующем нет никаких повесток через Госуслуги. Если будут изменения в закон, тогда мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет, — заявил Картаполов.