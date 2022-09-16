В Госдуме рассказали, кому из россиян увеличат социальные выплаты Депутат Бессараб: социальные выплаты поднимут инвалидам и рабочим Крайнего Севера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме планируют рассмотреть вопрос увеличения фиксированных частей некоторых социальных пенсий, сообщает Lenta.ru. Так, поднять выплаты хотят инвалидам и детям, потерявшим кормильца в возрасте до 18 лет, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также поднять пенсии хотят работавшим в регионах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

На последнем заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов было поддержано два правительственных законопроекта, которые нацелены на улучшение качества жизни населения. Один из них касается инвалидов, а другой — введения беззаявительного порядка назначения пенсии по случаю потери кормильца для детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях, — рассказала парламентарий.

По ее словам, увеличить также планируют фиксированную часть пенсии для людей, проработавших определенный срок в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве. Бессараб уточнила, что в Госдуме работают над тем, чтобы все выплаты в будущем можно было получать в беззаявительном порядке.

Светлана Бессараб ранее заявила, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет. По словам парламентария, одним из условий является отсутствие трудовой занятости. Бессараб также отметила, что начисление будет производиться автоматически.