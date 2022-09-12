Названа группа россиян, которым проиндексируют пенсии с 1 октября Депутат Госдумы Бессараб рассказала, кому в России проиндексируют пенсии с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет. По словам парламентария, одним из условий является отсутствие трудовой занятости. Бессараб также отметила, что начисление будет производиться автоматически, пишет URA.RU.

Это фиксированная выплата, она в основном по шесть с половиной тысяч. Она увеличится в два раза, и пенсии, соответственно, тоже увеличатся. Таким людям должно было исполниться 80 лет в предыдущем месяце, — рассказала Бессараб.

В настоящее время наименьшую выплату по старости будут получать люди, которые зарегистрировались в качестве самозанятых. Сумма этих пенсий составляет 5800 рублей в месяц.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина ранее заявила, что работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения. Главным условием в такой ситуации является увольнение в последний день месяца, иначе месяц зачтут отработанным, а пенсию не проиндексируют.

Она добавила, что для получения надбавки не обязательно идти в Пенсионный фонд и сообщать о своем «неработающем» статусе. ПФР получит нужную информацию от работодателя, а индексацию позже произведут автоматически.